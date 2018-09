Le negaron el Nobel y 50 años después recibe millonario premio por su descubrimiento

La historia de Bell Burnell encarna los desafíos que enfrentan las mujeres en el campo científico. En 1965, tras estudiar en la Universidad de Glasgow, fue admitida por la Universidad de Cambridge para llevar un doctorado en Física. Era una de las dos mujeres que llevaron el curso.

Por esa época, Bell Burnell descubrió los primeros púlsares, pero los créditos se los llevó Antony Hewish, su jefe de doctorado, quien finalmente ganó el Premio Nobel. El hallazgo terminó siendo "una de las mayores sorpresas en la historia de la astronomía, transformando, de una manera más drástica, las estrellas de neutrones de la ciencia ficción a la realidad".

“En ese momento, la imagen que la gente tenía de la ciencia era de un hombre mayor, y siempre era un hombre, con un equipo de gente más joven trabajando para él. Y si el proyecto salía bien, ese hombre era el que recibía los elogios. Si el proyecto salía mal, el hombre era el culpable”, contó Bell Burnell a la revista Science News.

Sin embargo, hace unos días, fue reconocida como la autora del descubrimiento: recibió el premio Breakthrouh de US$ 3 millones en Física Fundamental. “Siento que me fue bien al no obtener el Premio Nobel. Si recibes un reconocimiento así tienes una semana fantástica y luego ya nadie te da más. Si no tienes un Nobel, tienes otra cosa. Casi todos los años ha habido algún tipo de celebración por otro premio. Eso es mucho más divertido”, declaró.

Sobre el dinero que recibió, Bell Burnell no planea quedárselo. "No necesito un Porsche o un Ferrari. No tengo un estilo de vida adinerado", aclaró. La científica dice que lo destinará a la creación de becas para personas pertenecientes a minorías que quieran estudiar física.

Los fondos serán administrados por el Instituto de Física del Reino Unido. Así, Bell Burnell tiene la esperanza de tener una gama más diversa de personas en ese campo que conduzca a nuevos descubrimientos.