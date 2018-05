LIF Week: Lo que vimos desde el front row

- / -

Tomó el empoderamiento como causa. “Mi objetivo es recordar cuan fuertes somos las mujeres”, explica. Atraída por una década icónica como los 80, Sedano mostró sastres reinventados, camisería a rayas y prendas con los estampados de las canciones “Don't you want me” de The Human League y “Blue Monday” de New Order. Pat adora los contrastes. Y lo reflejó utilizando materiales experimentales como el plástico tornasol y telas convencionales como el algodón pima. Además, expresó su devoción a los referentes orientales y manifestó su rebeldía a través de los cortes asimétricos. La diseñadora es la definición de moda conceptual. (Fotos: Grégoire Avenel)