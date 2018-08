Madonna y su potente discurso feminista en los Billboard

Hace dos años, Madonna fue reconocida con el premio a la Mujer del Año, entregado por la revista Billboard a su amplia trayectoria e influencia en el mundo de la música. Lo que muchos no esperaban era el emotivo discurso que la “reina del pop” tenía preparado para la ocasión.

Desde los derechos de la mujer hasta la violencia de género, Madonna tocó estos y otros temas en los 10 minutos que estuvo sobre el escenario. Conteniendo las lágrimas, la artista dejó importantes mensajes para todas las mujeres. Estos fueron algunos de los puntos más resaltantes:

1.- El miedo no debe detenerte

En su discurso, Madonna contó lo mal que lo pasó durante sus primeros años en Nueva York en 1979. Pero los asaltos, la violencia sexual y demás no la detuvieron, solo le dieron más fuerza para seguir luchando por su sueño de ser una artista.



2.- Todas somos vulnerables

Las tragedias están a la orden del día y hay que ser conscientes de que no somos invencibles ni tampoco dejarnos derribar. “Todo esto me ayudó a convertirme en la mujer atrevida que soy ahora y me recordó que no hay verdadera seguridad en la vida, salvo creer en uno mismo”, dijo Madonna.



3.- No temas abrazar tu sexualidad

En sus videos y canciones, el tema de la sexualidad es recurrente. Para Madonna, no hay que sentirse intimidadas por ella sino aceptarla y reconocerla. En su discurso contó que, luego de lanzar su álbum "Erotica" y su libro "Sex", las críticas llegaron de todos los frentes y pese a que le costó aceptarlo, salió adelante.



4.- No todos los hombres son iguales

“Las mujeres han sido reprimidas por tanto tiempo que creen lo que los hombres dicen de ellas y creen que tienen que respaldarlos. Y hay hombres que lo vale, no porque son hombres, sino porque se lo merecen”. Tal vez nos encontremos con chicos malos en nuestra vida, pero también están los que se hacen merecedores de nuestro respeto y amor.



5.- No hay mal que por bien no venga

“La resistencia que pusieron todos contra mí me hizo más fuerte, me hizo empujar más, me hizo la luchadora que soy. Me hizo la mujer que soy hoy y por eso les agradezco”, concluyó.



Puedes ver el discurso completo a continuación: