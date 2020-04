Viú







Maisie Williams cumple 23 años: Hacemos un repaso de los cambios de look más icónicos de la actriz | FOTOS La actriz británica del éxito televisivo de HBO “Game of Thrones” es considerada por muchos millennials como un ícono de estilo, ya que no teme arriesgarse y apostar por nuevos looks. Por esta razón, te mostraremos algunos de los momentos en los que la cabellera de Williams se robó más de una mirada.