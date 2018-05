Media estación: 5 originales formas para llevar una bufanda

Para esos días en los que el clima está 'de locos' y no sabes si abrigarte o no, una bufanda será la solución. Este práctico accesorio será uno de tus favoritos para completar cualquier look, debido a la versatilidad que ofrece a la hora de lucirlo.

Las bufandas ofrecen infinidad de presentaciones entre texturas, estampados, colores y tamaños. Para no dejar de lucir sofisticada, opta por un look de colores sólidos y arriesga con una bufanda protagonista. En cambio, si tu outfit posee distintos prints y texturas, apuesta por una de modelo clásico y color entero.

En el nuevo Viù Tip, conoce cinco originales formas de llevar una bufanda en tus tenidas diarias. Dale 'play' al video que acompaña la nota y convierte a esta pieza en tu complemento favorito de la media estación.