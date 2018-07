Meghan Markle y su look más aburrido hasta el momento

Una vez más, Meghan Markle apareció en un evento real. Esta vez, se trata de la celebración del centenario de la RAF británica que se llevó a cabo este martes.

Sin embargo, la duquesa de Sussex no sorprendió en esta ocasión, pues optó por un vestido de la firma Givenchy que al parecer resulta algo 'aburrido' para los internautas.



Desde que Markle se casó con el príncipe Harry, ha mostrado un estilo minimalista y sobrio. No obstante, parece que esta línea se ha extendido hasta lo que se puede considerar un 'look aburrido'.

Para la ceremonia, Markle lució un vestido negro de escote barco (el mismo que usó en su boda), cinturón y falda en corte 'A'. Todo esto sumado a un tocado en color navy y unos stilettos en tono nude.



En la galería que acompaña esta nota, te presentamos el look de Meghan Markle a detalle. ¿Qué te parece?