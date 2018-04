Meghan Markle rechazó a Donald Trump y este libro lo confirma

Cuando Meghan Markle conoció al actual Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ninguno de los dos llevaba títulos. Ella era parte del concurso televisivo "Deal or no Deal" y su papel era cargar los maletines que tenían información importante para el juego. Él era un empresario exitoso que tenía un programa de televisión donde otros empresarios concursaban para dirigir una de sus compañías: "El aprendiz".

Así lo cuenta la biografía "Meghan: A Hollywood Princess", escrita por Andrew Morton. El libro revela que Donald Trump asistió una vez al programa para publicitar "El aprendiz", según declaraciones de Tameka Jacobs, una las compañeras de Markle en el show.

"Un invitado causó bastante escalofríos: Donald Trump, quien tuvo una aparición especial para promocionar a The Apprentice. Le dio su tarjeta a las chicas y las invitó a jugar al golf en uno de sus campos", escribe el autor. Según las declaraciones de Jacobs, la futura esposa del Príncipe Harry fue una de las jóvenes que rechazó dicha invitación.

Al parecer, esa no ha sido la única vez que el mandatario estadounidense no es bien recibido por Meghan Markle. Según las propias declaraciones de Trump, hasta el momento los futuros esposos no le han extendido una invitación para la boda. No obstante, Barack y Michelle Obama ya están en la lista de invitados.

Aunque la situación no es sorprende, pues Markle ha mostrado muchas veces su oposición a la política de Trump. Así lo hizo en el programa "The Nightly Show" con Larry Wilmore cuando llamó a su campaña política “misógina”.