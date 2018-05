MET Gala: ¿por qué el tema de este año es el más controversial?

A pocas horas de ver las sorpresas que traerá el MET Gala este año, la temática del evento ya empieza a causar controversia. Como se sabe, este 2018 la celebración tiene como título: "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" ("Cuerpos celestiales: Moda y la imaginación católica"). ¿Por qué este tema causa revuelo en las redes sociales?

La respuesta es tan obvia como compleja: el evento más importante de moda ha decidido apostar por un tema religioso. Esto quiere decir que los asistentes tendrán que vestir atuendos inspirados en el catolicismo y algunos, tal vez, puedan pasarse de la raya.

Andrew Bolton, mano derecha de la organizadora del evento Anna Wintour- editora de Vogue-, señaló que se prevé que la alfombra roja sea muy polémica pues algunas celebridades pueden adoptar el tema con mucha frivolidad: Rihanna o Madonna podrían ser algunas de ellas.

Por ello, se presume que algunos católicos conservadores se sentirán ofendidos tras ver las creatividad que las celebridades- y sus estilistas- han usado para crear looks basados en el simbolismo religioso. Así que, como no tenemos una bola de cristal, solo nos queda esperar para saber cuáles serán los looks que generarán mayor controversia en esta edición del MET Gala.