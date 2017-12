Moda: Inspírate con estos looks de estilo oriental

Los kimonos y cuellos qipao son el must have de este verano, así lo confirman las casas de moda como Gucci y Prada, quienes no dudaron en incluir estas piezas en sus colecciones estivales. Ahora bien, para llevar correctamente el estilo, opta por vestidos con mangas acampadas- las cuales hacen referencia a las túnicas usadas por los monjes orientales- y con estampados florales inspirados en los árboles de cerezo -símbolo de prosperidad en japón-.

Otra forma de lucir el estilo oriental, es llevar tramas inspiradas en animales mitológicos de dicha cultura, como la grulla y el dragón. Lo más in, será llevarlas sobre prendas denim o de colores vibrantes -clásicos de verano-.