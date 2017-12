Los querrás tener: los vestidos vaporosos más trendy

Los vestidos vaporosos están hechos de gasa, tejido que les permite ser ligeros y frescos de usar, sobre todo en verano. Al ser voluminosos, son perfectos para quienes poseen cuerpos rectos, pues suman realce visual a dicha silueta. Un plus para ello, es llevarlos con estampados, pliegues o volantes.

Ahora bien, si deseas destacar alguna parte de tu cuerpo, como los hombros, puedes optar por llevarlo en corte halter u off the shoulder. Finalmente, para lucir más estilizada, combínalos con zapatos de tacón alto. Una alternativa chic son los zapatos estilo lace up, tejidos o con tacón de madera.