3 looks deportivos para sumarle color al invierno | FOTOS Y VIDEO

Que los días grises no te detengan en tu rutina deportiva. La ropa que utilices, además de ser cómoda y ligera, debería animarte y motivarte al estar en actividad, por lo que sumar colores en tu outfit es perfecto para días como en el invierno.

En esta oportunidad, 'Didi' del blog Dolce Placard, ha configurado tres propuestas irresistibles para hacer deporte -algunos con piezas de clave casual- perfectas para esos días en los que después de tu rutina 'fit' continuarás con tus pendientes.

(Video: El Comercio)

Primer look:

​En esta ocasión Didi utilizó un estilo noventero con colores estridentes que están muy en tendencia para el invierno. Las leggins le da el toque deportivo y cómodo al outfit, sin embargo, la casaca refleja la cuota chic.



Segundo look:

Para este look, agregó una prenda básica que todos las chicas debemos tener en el armario: una casaca denim (las de clave oversized son tendencia de la temporada). Esta opción es perfecta para ir a entrenar cómoda sin perder el estilo, gracias a la fusión de piezas sporty con otras más urbanas.



Tercer Look:

Este look es la opción más casual. Utilizando un top deportivo + un jean básico (mom jean) y una casaca cortavientos, se logra componer la tenida perfecta para pasar la tarde relajada o ir de paseo. Para más comodidad, Didi incluyó un par de zapatillas de suela gruesa, pero este outfit también iría bien con unas combat boots o unos botines para salir de noche a una reunión.

Todas las prendas deportivas que luce Didi son de la campaña “Women Monthly Stories” de Reebok y las encuentras en las tiendas de Reebok.



Dale 'play' al video de esta nota e inspírate.