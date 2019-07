5 claves para crear un look monocromático Opta por esta técnica para crear looks originales, divertidos y muy arriesgados. Aprende las claves para configurar looks monocromáticos con éxito aquí.

- / - Juega con la intensidad del color. Aunque la idea es elegir un color, puedes variar en cuanto a la intensidad del mismo. Por ejemplo, si eliges el naranja puedes combinar el un naranja opaco, neón y otro pastel. (Fotos: Shutterstock) - / - Empieza por el tono negro. Si aún no eres muy experta en esta técnica y te da miedo empezar, inicia con el tono más fácil de todos: el negro. (Fotos: Shutterstock) - / - Mezcla texturas. Para elevar tu look monocromático, una clave es mezclar texturas. Puedes combinar una chompa de lana con una falda de seda para crear un efecto arriesgado. (Fotos: Shutterstock) - / - Evita los estampados. La belleza de los looks monocromáticos está en su minimalismo. En el poder de convertir lo simple, en cautivador. Por eso, evita lucir prendas con estampados recargados. (Foto: Shutterstock) - / - Si eliges colores fuertes, combina con accesorios de tonos neutros. Configura un look monocromático en clave neón y utiliza accesorios de tonos neutros- como el negro, blanco, nude, marrón, o tonos pasteles- para no recargar. (Foto: Shutterstock) - / -