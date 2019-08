5 lecciones de moda, de la estilista de Kendall Jenner | FOTOS

- / -

2. Súmale personalidad. Un gran herramienta para configurar tus looks del día a día es inspirarte en el streetstyle, las 'celebs' y pasarelas; sin embargo, Senofonte recomienda no olvidar la autenticidad, y agregar a este tipo de looks "algo muy tú". En el caso de Jenner, disfruta llevando la tendencia de plumas. (Fotos: AFP)