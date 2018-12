5 looks de blogger para copiar (y brillar) esta Navidad

- / -

La it girl italiana, Chiara Ferragni, se decantó por un vestido rosado de lentejuelas para uno de sus looks previos a la Navidad. Si te arriesgas por una tenida así, no temas en complementar con un maquillaje igual de potente. ¿La clave para no fallar? que sea en la misma tonalidad que tu vestido. (Foto: Instagram/ chiaraferragni)