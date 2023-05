Escoger el vestido de novia para el gran día es una de las cosas más complicadas (y costosas) del proceso de organizar una boda, todas las novias quieren lucir hermosas y no es para menos. Pero, ¿qué pasaría si te dijeran que podrías encontrar tu vestido en una tienda por internet? Probablemente no lo creerías. Sin embargo, Shein, la tienda virtual de ropa, nos trae opciones que resultan ideales para el día más soñado de toda mujer, y si lo que quieres es algo más casual, pero que también te haga ver radiante, sin duda, estos vestidos llamarán tu atención.

Vestido de novia con bordado sutil

Si te gustan los detalles sutiles, de seguro este vestido de novia te encantará. Con apliques y bordados a la altura de la cintura, Shein nos trae una opción bastante romántica y elegante. También, sin escapar de un estilo clásico de novia, el vestido tiene una longitud a la altura de los tobillos y cuenta con unos tirantes bordados detalladamente. Este atuendo lo puedes encontrar por tan solo 61 dólares y cuentan con la talla S hasta la XXL. Sin duda, es una opción que combina diferentes estilos y que te hará ver hermosa en tu día especial.

Un estilo clásico y romántico es ideal para cualquier novia. (Foto: Shein)

Vestido full bordado

Si tu estilo es más romántico, una opción llena de bordados es perfecta para ti, y este vestido tiene un tul lleno de flores bordadas que le dan ese toque especial al look para tu gran día. También tiene una manga con volantes que le da el toque más elegante y se une a las tendencias con la transparencia en la espalda y el cuello V. El precio de este vestido es 44.73 dólares y tienen desde la talla S hasta la XXL.

Los encajes son la opción perfecta para darle ese toque de romanticismo y elegancia al look. (Foto: Shein)

Vestido con cola larga

Una cola larga siempre será una buena opción y este vestido tiene la cola y la caída perfecta para lucirla. Un atuendo totalmente blanco con encaje en el pecho y con un estilo totalmente clásico es ideal para una novia más tradicional; sin embargo, el detalle de este vestido son las mangas. Unas mangas largas con bordado le dan ese toque romántico al lok y la cinta por encima de la cintura permite que la caída del vestido sea ideal. El precio es de 60 dólares y cuenta con tallas desde la S hasta la XL.

Para muchas novias la cola larga es esencial y este vestido tiene este detalle perfecto. (Foto: Shein)

Vestido ceñido

Si quieres una boda más casual y tu prioridad con el vestido es verte sexy esta opción es ideal para ti. Este vestido se ciñe al cuerpo de la novia y tiene el detalle de las mangas caídas que está en tendencia este año. Asimismo, el corte le da ese toque de sensualidad y el broche de oro es la cola lateral que cae desde la cintura. Sin duda, una opción que amarás por tan solo 49.10 dólares.

Un vestido ceñido siempre será una opción sexy para tu gran día. (Foto: Shein)

Vestido corte sirena con abertura

Shein tiene vestidos para todos los gustos y no podía faltar la tendencia de la apertura en los vestidos. Este look podría usarse perfectamente para una boda de ensueño ya que el estilo lleno de encaje le da la elegancia que necesita. Así mismo el corte sirena le da más sensualidad y la abertura en la pierna se une a las tendencias de este 2023. El escote en forma corazón es perfecto para complementar un look sexy, pero a la vez romántico. Este vestido tiene un precio de 57.82 dólares y hay desde la talla S hasta la XXL, pero actualmente hay disponible en S, M y XL, date prisa porque sin duda es uno de los favoritos.