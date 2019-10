La Semana de la Moda de París pone fin al mes más fashionista del año, con las colecciones de las maisons más importantes alrededor del globo incluyendo -sin duda- a Saint Laurent.

Para la presentación de su colección primavera verano 2020, la firma francesa ha sorprendido al mundo, pues eligió uno de los spots más icónicos de la ciudad europea como escenario: la Torre Eiffel. Sumado a ello, incorporó un juego de luces innumerables, que se movían acorde a la música compuesta especialmente para la ocasión por el músico SebastiAn.

Sin embargo, no solo enamoró la puesta en escena de Saint Laurent, sino también las piezas presentadas en su nueva colección. Vestidos bohemios con acentos dorados, shorts mini hechos de cuero y trajes working girl en glitter negro se posicionan como las prendas must have para la temporada que se avecina.

En la galería que acompaña el inicio de esta nota, conoce con más detalle las tendencias que debes tener en tu radar para la primavera, según Anthony Vaccarello, director creativo de la maison Saint Laurent.