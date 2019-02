A sus 97 años, Iris Apfel es reclutada por importante agencia de modelaje

Iris Apfel se considera a sí misma como un 'ícono de moda accidental', pues en un inicio nunca buscó convertirse en una influencia tan grande de la industria textil. Sin embargo, su buen estilo y carisma han sido la mezcla perfecta para llevarla hasta la cumbre.

A sus 97 años, Iris Apfel ha colaborado en campañas publicitarias de firmas como Kate Spade, MAC Cosmetics y Swarovski; ha sido portada en revistas de trayectoria como Elle, Vogue, Harper's Bazaar y S Moda; y además ha lanzado su propio libro biográfico.

Firmar con la agencia de modelos IMG implica un gran paso para la influencer, y para la industria de la moda, ya que de una forma u otra se empieza a apostar por la diversidad y se rompen los estándares comunes de belleza.

Fue su amigo Tommy Hilfiger quien le recomendó que dejara todo eso en manos de una agencia: "Todo sucedió repentinamente. Pensé que a mi 'tierna' edad ya no estaba para abrir una oficina o involucrarme directamente con todo tipo de cosas. Pensé que era una suerte de destello y que no iba a durar mucho, así que lo he hecho. Estoy muy emocionada y muy agradecida con Tommy", señaló Iris al portal Women's Wear Daily.

¿Qué le espera a Iris Apfel? Recordando que IMG Models es una agencia que representa a figuras de gran impacto como Gigi Hadid y Ashley Graham, todo pinta más que bien. ¡Solo queda esperar a ver sus próximas campañas!