Por mucho tiempo los accesorios dorados estuvieron como protagonista, pero llego la hora de que ese reinado termine. En la semana de la moda tanto en Milán como en New York, se ha logrado apreciar que las joyas plateadas han estado presentes en todo, tanto en diversos accesorios, ya sean joyas, zapatos o carteras.

Louis Vuitton presentó su colección llamada "Riders of the Night" inspirada en las heroínas medievales. Esta linea cuenta con 50 diseños que son todo un ensueño de alta joyería. La actriz Sophie Turner, fue la primera actriz en lucir la pieza de la marca francesa. Cabe resaltar que otras casas de alta costura no son ajenas en utilizar el plateado como protagonista.

Asimismo, la tendencia plata se logró ver en marcas como Dolce & Gabanna en la colección otoño-invierno. Las modelos llevaron piezas con acabados metalizados, accesorios brillantes, como también en zapatos. La marca de alta costura Prada no fue ajena y utilizó esta tendencia, por ejemplo, en accesorias para el cabello como las diademas plateadas.

En el MET Gala 2019, Jeremy Scott, vistió a todas sus musas con accesorios platas. Entre ellas están Bella Hadid, Gwen Stefani, Stella Maxwell, entre otras. En la galería al inicio de esta nota, encontrarás todos los detalles de esta fiebre de plata.