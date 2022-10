La famosa actriz Anahí de Cárdenas celebró en grande su boda con el abogado Elías Maya luciendo más radiante que nunca. En una íntima ceremonia celebrada el fin de semana al lado de familiares y amigos, Anahí dio el ‘sí’ ante el altar enfundada en un espectacular vestido de novia.

El vestido civil de Anahí

Un día antes de la ceremonia religiosa, Anahí celebró su boda civil y lo hizo luciendo un diseño firmado por Amaro Casanova. El vestido era corto, en piel de durazno, con mangas largas y escote cuadrado.

Además, acompañó la revelación de su vestido civil con un lindo mensaje sobre lo que fue la ceremonia. “Fue una lindísima tarde, mi suegra se lució con la comida y el highlight fueron los postres que hizo su hermana! Que delicia! ❤️ ya estamos legalmente casados! 👰‍♀️🤵🏻‍♂️❤️”, contó.

El vestido de novia

A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió imágenes de su sesión de fotos en el Museo de Arte de Lima, donde lució un espectacular vestido blanco asirenado, bordado con motivos florales sobre un fondo transparente de encaje que iba desde el escote en forma de V, las mangas largas y la abertura profunda en la espalda hasta la larga cola. Complementó este vestido de Elha Novias (Pronovias) con un romántico y largo velo.

Emocionada por su gran día, Anahí también compartió un sentido mensaje dedicado a su futuro esposo horas previas a la ceremonia central: “Elias, mi vida. Te amé desde el día que te conocí, desde que me sacaste a bailar en esa discoteca. Nuestra vida juntos ha estado llena de obstáculos que hemos superado con creces, una montaña rusa hermosa, como la vida misma. Pero, ¿qué historia no se pone mejor con unos giros inesperados? Reitero mi sí, reitero mi amor, me haces una mujer muy feliz. Ahí voy. Nuestro para siempre ya empezó. Te amo”.

¿Quién es Elías Maya, el novio de Anahí?

Luego de divorciarse de Franco Ferrari en el 2017, Anahí le dio una segunda oportunidad al amor e inició una relación con su ahora esposo, Elías Maya, quien fue su mayor soporte mientras libraba su batalla contra el cáncer desde que fue diagnosticada en el 2019.

Aunque Elías prefiere mantener su vida privada al margen de las redes sociales, es inevitable que nos preguntemos quién es el hombre que se robó el corazón de Anahí. Elías Maya es un abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha trabajado para reconocidas firmas como Osterling Abogados. Actualmente, trabaja en el centro médico Dokutz como chief growth officer. Fiel a su ahora esposa, también forma parte de Previene Perú, una asociación contra el cáncer fundada por Anahí.

El apoyo de Elías en su lucha contra el cáncer

La lucha contra el cáncer fue una de las etapas más duras en la vida de Anahí, por lo que la actriz pensó que no era justo que su entonces novio tenga la obligación de seguir con ella. Sin embargo, como reveló en redes, este le mostró su apoyo incondicional y estuvo con ella en cada momento difícil de esta dura batalla .

“Yo misma le pedí que, si deseaba terminar, lo haga. No es justo que siga conmigo por tener cáncer”, dijo Anahí, quien quedó conmovida por la respuesta de Elías, quien nunca dudó en abandonarla y se mantuvo a su lado hasta que en diciembre del 2021 le propuso matrimonio en un romántico viaje a Punta Sal.

Anahí y su lucha contra el cáncer

En el 2019, Anahí fue diagnosticada con cáncer y tuvo que llevar un duro tratamiento de quimioterapia. A raíz de esto, fundó su propia organización, Previene Perú y recientemente formó parte de la campaña #LuchoPorEllas de la Fundación Peruana de Cáncer.