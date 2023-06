Y así, de repente, Carrie Bradshaw volvió a usar el icónico vestido de novia que protagonizó la fallida primera boda con Mr. Big en la primera película de la saga “Sex and the City”. Aquella en la que lució un vestido de ensueño mientras se daba cuenta de que su ahora fallecido esposo intentaba dejarla plantada. Así, como si nada, se cumplen 15 años del icónico vestido de novia y el reboot de la serie, “And Just Like That” lo celebra volviéndolo a traer a la vida en su recién estrenada segunda temporada.

Visto por primera vez en la colección “Wake Up Cave Girl” otoño-invierno 2007/08 de la firma de lujo Vivienne Westwood , el vestido de novia que lució Carrie en la película del 2008 fue rediseñado especial y específicamente para ese personaje mientras que en la ficción fue un regalo de la misma diseñadora firmado con la nota “Querida Carrie, vi tu foto de la sesión de Vogue. ¡Este vestido te pertenece! Con amor, VIvienne Westwood”.

Al poco tiempo de que la película salió al aire, la búsqueda del famoso vestido de novia empezó. Una encarnizada cacería donde fanáticas de la serie e inclusive celebridades se peleaban por hacerse con un modelo cuyo precio superaba los 15 mil dólares . Es más, la versión corta de cocktail hasta fue usada en alfombras rojas de la época. Así de grande fue el impacto de este elegante e icónico diseño.

Carrie bajando por las escaleras de su icónico apartamento para ir a la MET Gala. (Foto: HBO Max)

15 años después, su recuerdo se mantiene más vivo que nunca. Durante el esperado primer episodio de la segunda temporada del reboot “And Just Like That”, Carrie Bradshaw reinterpreta el icónico vestido de novia para asistir a una MET Gala a la que fue invitada. Acorde a la temática ‘Unveiled Beauty’, Carrie acordó con Jackie Nee, su compañero en el podcast, que su esposa, una diseñadora emergente, diseñaría el vestido que usaría en la gala. Como era de esperarse, algunos problemas surgen en el proceso hasta el punto de que Carrie se queda sin vestido tan sólo a horas del evento.

Con sólo la capa que habían diseñado para ella, a Carrie se le ocurre la idea de combinarla con el magnífico vestido de novia de Vivienne Westwood que usó en la boda en la que Mr. Big la dejó plantada. A juego con guantes de ópera verde azulado y el recordado tocado de plumas turquesa, Carrie transforma un diseño nupcial que le trajo dolorosos recuerdos en uno de lo más llamativo y maximalista. “Y así, le di un nuevo significado a mi dolor”, dijo Carrie antes de dirigirse a la icónica MET Gala en la que por cierto también estarán sus mejores amigas luciendo más espectaculares que nunca.