La recordada actriz Kim Cattrall -la espectacular Samantha Jones en la mítica serie “Sex and The City”- brilló por su ausencia en la reciente secuela “And Just Like That”. Tras mantenerse alejada de toda la polémica en torno a esta serie, Kim reapareció ante el ojo público posando como modelo para una campaña publicitaria de la multitienda de lujo Farfetch.

La actriz británica se convirtió en un referente de la moda dosmilera luego de encarnar a la fabulosa Samantha Jones en “Sex and the City” durante varios años. Por eso, la multinacional Farfetch no dudó en elegir a Kim Cattrall como uno de los rostros para su nueva campaña primaveral #YourChoiceYourFARFETCH, con el objetivo de celebrar el empoderamiento al momento de definir el estilo propio.

“Kim es realmente un ícono, no solo por sus elecciones de estilo, sino por quién es ella como persona: es real”, manifestó Yannis Herion, director creativo de la empresa, en un comunicado. “Nuestros protagonistas representan a los amantes de la moda en una variedad de edades y referencias de estilo, eligiendo las piezas que les hacen sentir más cómodos” añadió.

La elección de prendas de Kim no fue al azar. Al ser un ícono de la moda de los años 2000 -tendencia que se ha vuelto a convertir en la favorita de muchas-, Kim tiene un exquisito criterio al momento de escoger sus prendas favoritas y lo demostró al lucir una gabardina de seda amarilla, una camiseta estampada, pantalones negros, unas zapatillas chunky y un bolso rojo de Prada para la campaña.

MIRA TAMBIÉN: 5 tendencias de los 2000 que vuelven a nuestro armario

La gabardina dorada y el bolso rojo de Prada fueron los protagonistas del atrevido look dosmilero de Kim. (Fotos: IG @lofficielitalia)

Además, Kim compartió algunas frases icónicas -que incluso la misma Samantha Jones podría haber dicho- para la campaña que no solo se difundió en redes, sino también en paneles y carteles publicitarios. “Hay 3972 blazers lisos en Farfetch pero escogí este” es la principal frase con la que la celebridad posa usando una chaqueta estampada en rosa y azul, unos pantalones negros ajustados y unos tacones abiertos en color nude.

"Hay 3972 blazers lisos en Farfetch pero escogí este" es la icónica frase con la que Kim se suma a la campaña de la multitienda de lujo. (Fotos: IG @lofficielitalia, IG @everyoutfitonsatc)

No cabe duda de que a pesar de que Kim Cattrall va por los 66 años, aún se mantiene como un ícono de la moda, en especial la dosmilera. Y aunque el buen gusto de Samantha y “Sex And the City” marcaron su estilo, Kim ha volteado la página y empieza un nuevo capítulo en el mundo de la moda.