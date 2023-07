4 / 13

Como si fueran los viejos tiempos de Sex and the City, el trío de amigas se reúne en un restaurante mientras conversan sobre su vida sexual. Si bien el look de Miranda no fue tan memorable, Charlotte y Carrie están tan en sintonía que llevan sendas camisas celestes a rayas. Cada una en un tono y corte distinto: la primera con femeninos moños y la segunda despreocupadamente desabotonada. (Foto: HBO Max)