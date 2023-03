1 / 11

La espectacular cantante brasileña Anitta se incorpora al elenco de "Élite" para la séptima temporada y la noticia dejó a todo el mundo de cabeza. Si de por sí, los estilismos en la serie dieron mucho de qué hablar, definitivamente será una nueva oportunidad para ver qué atrevidos looks llevará la intérprete de "Envolver" al llegar a Las Encinas. Caracterizada por su ritmo latino y sensual, la "girl from Rio" tiene un historial de looks llamativos y muy sensuales. Aquí un recuento de los que más dieron de qué hablar. (Fotos: IG @anitta, AFP)