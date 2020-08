9/10

9. Aunque no muchos se detienen a mirarlos durante la película, los looks de la asistente de Jules Ostin, Becky, también tienen una historia detrás. Oknaian, quería reflejar un estilo refrescante, preppy y poco más divertido que el de Jules, por lo que incorporó piezas de firmas como Miu Miu, Altuzarra, Topshop y The Kooples. (Foto: Captura de pantalla/ Warner Bros. Entertainment Inc.)