Ariana Grande cumple 26 años: los básicos de moda favoritos de la cantante

Con solo 26 años, Ariana Grande ha creado una imagen que pocas estrellas podrán igualar. La coleta alta, las botas 'over the knee' y las faldas de estructura vaporosa parecen llevar su sello, dado que la cantante ha utilizado estos 'items' de moda para componer sus looks regularmente en los últimos años.

Es más, resulta que gracias a este estilo (de espíritu 'naif' y coqueto), Grande parece ser la misma chica que empezó a subir a los escenarios en el 2013, ya que salvo a los cambios de color en su cabello, la cantante conserva el mismo corte de 'fashion looks', con crop tops, faldas mini y botas siempre altas.



En contraste con sus looks de escenario, Ariana Grande también ha sabido componer outfits de estilo más urbano y 'effortless', en los que nunca han faltado las poleras largas, abrigos oversized y zapatillas chunky.

Con motivo de celebrar su cumpleaños número 26, hacemos un recuento de los básicos de moda favoritos de la cantante en la galería que acompaña esta nota. ¡Visítala!