Ariana Grande recibió el premio a "Mujer del año" con este mini vestido | FOTOS

El 2018 ha sido un año tan exitoso como triste para la cantante estadounidense, Ariana Grande, quien fue elegida como "Mujer del Año" por la revista Billboard en noviembre de este año. Hace unos días, la artista recibió el premio en una ceremonia que se llevó a cabo en Nueva York, donde se mostró emocionada y bastante sensible.

“Quiero decir que me parece muy interesante que este ha sido uno de los mejores años en mi carrera, y uno de los peores en mi vida”, dijo durante su discurso. “Hasta este momento en mi vida personal, no tengo la más mínima idea de qué estoy haciendo. Así que sí, ha sido muy contradictorio. Sólo quiero decir que si eres alguien que no tiene idea de cuál será el próximo capítulo en su vida, no estás solo en eso”, agregó la cantante.

Como se sabe, Ariana sufrió la pérdida de su ex enamorado, el rapero Mac Miller, a fines de este año, seguido del rompimiento de su compromiso con el actor, Pete Davidson. A pesar de todo, la cantante ha salido de la tormenta creando el tema "Thank U, next", que interpretó durante la gala.

Para la cita, lució un diseño de Christian Siriano, un adelanto de su colección Pre Fall 2019. Se trata de un mini vestido strapless y de falda vaporosa. Todo en color lavanda. Un look que combinó con una over the knee boots firmadas por Le Silla, creando así una tenida monocromática.

Recorre la galería que acompaña esta nota y conoce a detalle el vestido que llevó Ariana Grande en los Billboard Women in Music Awards 2018.