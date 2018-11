Ariana Grande retrata looks de películas icónicas en video 'Thank u, next' | FOTOS

Un viaje al pasado. Ariana Grande nos regresa a inicios de los años 2000 con su último videoclip 'Thank u, next', donde hace alusión a distinta escenas de películas como "Mean Girls", "Legally Blonde", "Bring It On" y "13 going to 30". ¿Ya lo viste? Si la respuesta es negativa, prepárate para una travesía tan emocionante como nostálgica (es hora de abrir el 'burn book').

Como sabemos, 'Thank u, next' es la canción que Grande lanzó tras el rompimiento de su compromiso con el actor Pete Davidson por razones que aún desconocemos. En el single, la cantante admite que de todos sus ex parejas ha aprendido algo y que ahora es tiempo de disfrutarse a ella misma. ¡Bravo por el amor propio!

Pues bien, luego del éxito del tema, el videoclip ha llegado a YouTube este viernes y ya tiene más de 400 mil vistas. En el video podemos ver looks icónicos como los mini vestido de Mamá Noel de "Mean Girls", el traje de porristas de "Bring It On" o el enterizo rosado neón de "Legally Blonde".

Para ver todos los looks que aparecieron en 'Thank u, next', recorre la galería que acompaña esta nota.