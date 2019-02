Ariana Grande: el vestido que hubiera lucido en los Grammy

Ariana Grande ha ganado su primera estatuilla en los Grammy 2019. Curiosamente, la cantante no se hizo presente en la gala, luego de haber entablado una acalorada discusión con parte de la producción del evento respecto al número vocal que iba a tener en la premiación. Al parecer, le impidieron entonar su último éxito, '7 rings'.

A pesar de ello, la intérprete no se quedó con las ganas de compartir la que hubiera sido su tenida para los Grammy, un vestido de gran volumen diseñado por Zac Posen. Ariana Grande no encontró mejor solución que utilizar las redes sociales para compartir una serie de instantáneas y videos luciendo el elegante vestido, como si de una alfombra roja se tratara.

"Cuando @zacposen te hace un vestido personalizado, no importa si estás cantando Thank U Next o no... gracias", señaló Ariana en la caption de la primera fotografía.

En respuesta a la serie de fotografías, el diseñador Zac Posen dijo que "había sido un placer diseñar un vestido para Ariana". Además, la cantante completó el look con un collar de brillantes, pendientes y la cola alta que la caracteriza desde sus primeras presentaciones.

Grande también utilizó las redes sociales para agradecer el premio que ganó en los Grammy, como Mejor Álbum Pop por Sweetener, expresando lo siguiente: "Sé que no estoy allí esta noche (confíen, lo intenté y aún deseaba sinceramente que hubiera funcionado) y sé que dije que intento no poner demasiado peso en estas cosas... pero jod*** esto es salvaje y hermoso. Muchas gracias, los quiero".