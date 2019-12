La actriz ha estado en varias series de televisión como en películas y muchas de sus interpretaciones ha demostrado lo profesional y versátil que es. Gracias a los papeles que interpretó todos los focos de las cámaras han estado sobre ella. Ashley Benson, a través de los años ha mantenido un estilo sobrio, romántico, relajado y en esta nota te enseñamos sus mejores looks.

Ahora, la actriz mantiene una relación con la modelo Cara Delevingne y a ninguna de las dos se las ve solas en las red carpet, ya que siempre están acompañadas. Asimismo, por el día de su cumpleaños, las gemelas Olsen y amigas cercanas le dieron varios mensajes al igual que su novia Cara. Ella subió varias imágenes en su cuenta de Instagram dando algunas palabras amorosas para Ashley.

En la descripción se detalla: “Feliz cumpleaños, Ashley Benson. Te podría decir muchísimas cosas, pero lo que más amo y aprecio de nuestra relación es que no tenemos por qué hacerlo debido a que tú ya lo sabes y eso es todo lo que importa. Mi cosa favorita es que solo seamos tú y yo. Eres mi lugar seguro. Me dejas hacer la tonta, volverme loca y me das libertad, seguridad y atención. Siento como si te conociera de toda la vida y estoy orgullosa de verte crecer y de convertirte en lo que siempre has soñado. Te quiero más allá de las palabras, mi chispa, cara de ángel, culo gruñón, mejillas dulces, nunca me aburres, Benson”.

