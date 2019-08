Ashley Graham está embarazada: recopilamos 8 looks que amamos de la futura mamá | FOTOS La exitosa modelo estadounidense acaba de anunciar, via redes sociales, que está esperando su primer hijo. A propósito de la grata noticia, recopilamos 8 looks que amamos de la futura mamá.

Aunque es amante de los vestidos, Ashley suele atreverse también por los conjuntos dos piezas. Siguiendo la tendencia monocolor, utilizo este en tono blanco durante un evento en Nueva York en el 2017. Para la premiación "Mujer del Año" de la revista Glamour en el año 2017, Graham sorprendió con un traje rojo tan imponente como sensual. Lo llevó con el cabello suelto y un maquillaje natural para no recargar. De nuestro favoritos: el vestido de escote corazón, plisado en su totalidad y con gran abertura de pierna, que llevó para el after party de Vanity Fair en el 2018. Un diseño de Rubin Singer, que le cayó a la perfección. Para el MET Gala del mismo año, optó por una pieza de Prabal Gurung. El vestido era de escote corazón, ceñido a la figura, con abertura de pierna y una capa que llegaba hasta el suelo. Para la premiación "Mujer del Año" de la revista Glamour en el año 2018, Graham lució un look más casual (aunque igual de impresionante). Un top asimétrico blanco y un pantalón de boca ancha en tono verde neón. Ashley es experta en llevar el color negro a su versión más sofisticada. Para los Oscar, llevó un vestido negro de escote asimétrico y en corte sirena. Lo elevó con aretes y un collar de plata. Aunque, a veces, le gusta incorporar color en sus looks. En febrero, asistió a la fiesta de revista Variety con un vestido versátil, juvenil y sensual. Llevaba escote cruzado, ceñido a la cintura y con gran abertura de pierna. Todo en clave midi. Uno de sus últimos looks: el vestido negro de mangas abullonadas y corte midi, que llevó a los CFDA Awards. Lo combinó con un sombrero de lado y guantes. Un look de Christian Siriano, uno de sus diseñadores favoritos.