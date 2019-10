Ashley Graham, la modelo plus size, siempre nos sorprende con atrevidos y glamorosos looks de embarazada. Esta vez, lo hizo nuevamente con un disfraz para Halloween, en el que se vistió de Jessica Rabbit. En su cuenta de Instagram, subió una imagen en el que se se la dejó ver con un vestido rojo de látex muy sexy, similar al del personaje animado. La modelo no estuvo sola, ya que su esposo también se vistió para la ocasión, con un disfraz de Macho Man.

La modelo conocida por aparecer en portadas como Vogue, Harper´s Bazaar y Elle, sorprendió a sus más de nueve millones de seguidores en Instagram, con un disfraz sexy de látex. Cabe recordar, que no es la primera vez que utiliza un vestido de ese material, pues el mes de setiembre, llevó uno en color vino de la marca Vex Clothing.

El disfraz estuvo compuesto por unos guantes del mismo material del vestido y por una peluca en tono rojo. Para complementar el perfecto look, llevó un maquillaje de sombras moradas y un labial rojo intenso. También, en la imagen que subió a sus redes sociales, se logró ver que no complementó la caracterización de su personaje al 100%, ya que por su avanzado embarazo llevó zapatillas.

En la galería que acompaña esta nota, conoce más detalles del disfraz de Ashley Graham, la embarazada más fashionista del momento.