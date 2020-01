No cabe duda que este 2020 Ashley Graham pisa con fuerza en el mundo de la moda, y no solo como modelo de pasarela y revistas. Esta vez, se ha sumergido en la industria del diseño para componer una colaboración inolvidable, junto a la marca líder en trajes nupciales Pronovias.

Graham, ha tenido en cuenta la diversidad de siluetas para esta “collab”, configurando vestidos en tallas que van desde la 32 hasta la 66 (talla EEUU) y que se adaptan a distintos estilos y personalidades, desde lo más clásico hasta los diseños más contemporáneos que se alejan al típico vestido de princesa.

"Las mujeres deberían sentirse seguras de sí mismas y empoderadas en todo el proceso: desde la compra del vestido de novia ideal, hasta el gran día. Cuando hace diez años fui a comprarme un vestido de novia, me costó dar con un estilo de mi talla que me sentara bien y me hiciera sentir especial. Es necesario que el sector nupcial defienda la inclusividad y la diversidad corporal, y por eso es un honor colaborar con Pronovias para ofrecer bellas opciones de lujo en diferentes tallas y estilos", rescató la modelo plus size cuando dio a conocer su colección con Pronovias en redes sociales.

La colección Ashley Graham x Pronovias constará de 16 piezas, entre vestidos, capas de tul y hasta trajes sastre; y estará disponible a partir del mes de enero de este año en las tiendas de Pronovias de todo el mundo. Asimismo, los precios, varían entre los mil y 3 mil quinientos euros. En la galería de esta nota, conoce algunas de las románticas propuestas nupciales de Graham.