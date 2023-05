Porque todo lo bueno viene de a tres: Karen Schwarz y Ezio Oliva sellaron su amor por tercera vez a través de una romántica boda religiosa que celebraron al lado de sus dos hijas, familiares y diversas personalidades de la farándula el pasado fin de semana en la iglesia Recoleta del Centro de Lima. Espectacular como siempre, Karen se volvió a convertir en la reina máxima de belleza al lucir un vestido de ensueño durante la ceremonia.

Más enamorados que nunca, esta vez Karen y Ezio por fin pudieron celebrar a lo grande su tan soñada boda religiosa luego de haber contraído matrimonio civil en el 2016. Aunque es la tercera vez que se juran amor eterno, es la primera que lo hacen al lado de sus pequeñas hijas, por lo que no escatimaron en detalles para convertir la ocasión en un momento familiar memorable.

Y aunque el romanticismo que se respiraba en el aire embriagó toda la velada, el look de la novia también causó reacciones de asombro y felicitaciones por la perfecta elección del vestido. Al igual que en su primera boda, una ceremonia simbólica durante su viaje a Punta Cana en el 2015, la ex Miss Perú volvió a recurrir al diseñador peruano Noe Bernacelli para su look nupcial.

Con un impoluto moño bajo con un tocado floral apenas notorio (una de las tendencias favoritas de peinados de novia entre las famosas), Karen Schwarz se vistió de blanco (con subtonos nude) al llevar un brillante vestido que resaltó su espectacular figura gracias a la ceñida silueta superior protagonizada por un escote profundo y una abertura en V en la espalda. Los brillos en el etéreo diseño desembocaron en una voluminosa falda de color entero con la cola ligeramente recogida a la altura del derrière.

(Fotos: IG @mecomolima, IG @magdyelugaz)

Como complemento, durante la ceremonia llevó una elegante capa semitransparente dividida en dos que se extendió desde la abertura en la espalda hasta el suelo como si fuera un velo de larga cola. Detalle que luego quitó para la fiesta de celebración.

Y no fue la única vestida de blanco, pues sus dos hijas llevaron sendos vestidos blancos con detalles de plumas en los hombros.