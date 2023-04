La supermodelo del momento, Bella Hadid, ha sumado un logro más a su amplia lista de reconocimientos. La joven de 26 años ha sido considerada por la prestigiosa revista Time como una de las personas más influyentes del 2023. Bajo la categoría de “pioneros”, Hadid destacó en este aclamado ranking.

Bella Hadid es la modelo más influyente del mundo a sus 26 años

Christy Turlington Burns -la estrella de las paseralas en los años noventa- fue la encargada de hacerle homenaje a la estrella en potencia que es Bella Hadid. Con una dedicatoria a su carrera y mención a su especial personalidad, la hermana menor de Gigi Hadid recibió palabras de admiración de la supermodelo que fue una de sus grandes inspiraciones al iniciarse en la industria.

“Platón creía que la belleza y la bondad de nuestro mundo estaban intrínsecamente entrelazadas. Bella Hadid es tan buena como bella. En un momento como el actual, en el que una industria lucha por mantenerse culturalmente relevante e inclusiva, ponerle un solo nombre y un solo rostro sería casi imposible”, comienza escribiendo Turlington.

Foto: IG @bellahadid

“Si hay alguien que se le acerca, esa es Bella Hadid. Detrás de ese rostro cincelado, que irradia desde el interior de su ser físico, brilla una ligereza y vulnerabilidad que comparte abiertamente con casi 60 millones de seguidores en Instagram. Después de casi 10 años en el negocio, sin signos de desaceleración, Bella abrió o cerró importantes colecciones de primavera-verano en todas partes, desde Nueva York a París”, continuó la celebridad americana.





Más allá del glamour de las pasarelas, la supermodelo palestino-estadounidense es reconocida por su apertura y disposición para abordar temas de salud mental, derechos humanos, opresión gubernamental y derechos civiles.

Tras el anuncio oficial de la revista Time, Hadid acudió a su cuenta de Instagram para mostrar lo honrada que se sentía. “Ser reconocida por el trabajo que he hecho, sólo me hace querer trabajar más duro para ser parte del cambio que queremos ver en este mundo. Sé que mi misión es mucho más grande de lo que he tocado siquiera la superficie ahora, y seguiré luchando hasta que se produzca el cambio.”

Foto: IG @bellahadid

La celebridad también se tomó un momento para reafirmar su propósito. “Siempre haré todo lo posible por difundir el mensaje de la bondad, abogando por la salud mental y las enfermedades crónicas, sin dejar de defender lo que sé de corazón que es justo, cuando se trata de la crisis de los refugiados, los peones gubernamentales, los problemas de control fronterizo y la opresión sistemática. Siempre apoyaré a los oprimidos y a los menos afortunados, sin importar a quién le moleste. Ayudar a los demás es mi pasión& nunca dejaré de hacerlo, pase lo que pase”, escribió.