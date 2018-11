Beyoncé sorprende con un vestido de novia boho chic | FOTOS

No es la primera vez que Beyoncé deja con la boca abierta a sus fanáticos por lucir un vestido de novia (sin boda alguna). Lo hizo en los premios Grammy del 2015 con un Roberto Cavalli y en los VMA's 2016 con un vestido firmado por Yolan Cris. Pues bien, una vez más la cantante sorprendió con un estilismo nupcial para la primera fecha de su tour On the Run II.

Junto a su esposo, el rapero Jay Z, 'Queen B' posa con un vestido de estilo boho chic: hecho a base de encaje, con transparencia y volados en las mangas y al borde de la falda. Combinado con el cabello suelto y unos mini lentes que le dan el toque cool. A su lado, Jay Z deslumbra con un traje- saco y pantalón- de tono blanco.

La fotos se hicieron para anunciar, a su vez, la nueva colección nupcial de la firma ELLERY. En la tienda online puedes encontrar el resto de modelos.