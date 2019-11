Billie Eilish es una cantante que ha logrado estar en la cima del éxito por su talento musical, por su simpatía, como por sus particulares ‘outfits’. Esta vez, asistió a la gala LACMA Art+Film en Los Ángeles con un look muy a su estilo. Este traje era un pijama de la firma Gucci, diseñado especialmente para ella.

La cantante conocida por canciones como ‘Bad Guy’, ‘Ocean eyes’, ‘Bellyache’, entre otras, es reconocida por tener un estilo urbano, cómodo y sobretodo holgado. El que llevó al gran evento, presentaba estampados muy reconocidos por la marca, cristales de Swarovski y accesorios dorados. Asimismo, complementó su look con unas zapatillas ‘chunky sneakers’ y unos lentes de sol de bordes azules.

Billie Eilish se presentó en el escenario de LACMA Art + Film Gala con un traje de la firma Gucci. (Foto: LACMA/AFP) Frazer Harrison | AFP

Cabe mencionar que la cantante de tan solo 17 años, no le importa como los demás piensen o digan de ella, comentó lo siguiente para V Magazine: “Me pongo mierda holgada y me pongo lo que quiero. No digo: ‘oh, voy a usar ropa holgada porque es ropa holgada’. Pero, por supuesto, todo el mundo lo ve como: ‘está diciendo que no a la sexualización’ y ‘está diciendo que no a la mujer estereotípica’. Es extraño porque sé que mucho de lo que escucho es positivo o intenta serlo, pero he oído comentarios positivos acerca de cómo me visto que tienen un elemento de slut-shaming”.

Billie Eilish se presentó en el escenario de LACMA Art + Film Gala con un traje de la firma Gucci. (Foto: LACMA/AFP) Emma McIntyre | AFP

Asimismo, en la cuenta de Instagram de Naomi Campbell, la modelo subió varias fotografías junto a la joven cantante. En ellas, se podía notar cuan emocionaba estaba Billie de posar junto a Naomi. En la descripción de la imagen la modelo mencionó lo siguiente: “qué placer conocer a un talento y un alma tan hermosa... Eres un soplo de aire fresco”.