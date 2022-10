1 / 8

Las bodas en la playa no solo son perfectas para derrochar romanticismo frente a la espectacular vista del mar y el atardecer, sino también para que las invitadas puedan atreverse a lucir con mayor libertad coloridos looks en tendencia. Si es tu primera vez en una boda en la playa o quieres superar tus anteriores looks, aquí te contamos cuáles son los vestidos de invitada que están en tendencia y dónde puedes comprarlos sin salir de Lima. (Foto: Pinterest)