Este es el bolso de Kate Middleton del que todo el mundo habla 

No es novedad que la duquesa de Cambridge cree o afirme nuevas tendencias con cada look que decide usar. Pero esta vez no se trata de la indumentaria de Kate Middleton, sino de sus accesorios. El último de sus looks, que lució para asistir al Royal Opera House, destacó por un elemento en especial: su mini bag.

Se sabe que las 'mini bags' estuvieron en el primer lugar del podio de tendencias, si de accesorios hablamos, durante el 2018 pero sí que resulta sorprendente que sigan esta temporada pues, hoy en día, la moda está en constante cambio. Sin embargo, Middleton ha demostrado que estos bolsos, perfectos para el día a día, seguirán siendo los preferidos de este año.

En su caso, optó por un bolso cuadrado de la firma Aspinal, una fórmula que ya habíamos visto en la duquesa el año pasado. La pregunta sería: ¿con qué combinamos este bolso? En su caso fue con un conjunto de chaqueta y falda abombada de Oscar de la Renta, pero la realidad es que estos bolsos no solo sirven para looks sofisticados, sino para todo. Desde atuendos casuales con jeans hasta vestidos de cóctel.

¿Y si de formas se trata la discusión? Pues los hay de todo tipo: bolsos cuadrados, redondos, rectangulares y demás. El secreto será en llevarlo en clave mini.