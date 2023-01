1 / 6

Luego de protagonizar la primera temporada de Bridgerton (una de las series más vistas en la historia de Netflix), la fama de Regé-Jean Page se disparó a velocidad de la luz en cuestión de poco tiempo. Y es que no solo conquistó a sus millones de seguidores por su rol como el encantador duque de Netflix, sino también por su carisma y acertado estilo en cada look que llevó fuera y dentro de las innumerables alfombras rojas a las que asistió. El James Bond de nuestros corazones cumple 35 años y no podíamos dejar pasar esta oportunidad para hacer un recuento de sus looks más memorables. (Foto: IG @regejean)