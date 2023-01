Después de mucha espera, el momento llegó para Brunella Horna y Richard Acuña. Luego de más de cinco años de relación, el empresario peruano pidió la mano de la conductora de televisión en una reunión familiar el pasado 16 de julio. Y aunque la boda estaba planeada para pocos meses después, exactamente para el 17 de diciembre, la pareja tuvo que posponerla debido a las protestas que se desataron en el país. Sin embargo, este sábado llegó la esperada cita y ambos se dieron el “sí quiero”.

El vestido de novia de Brunella Horna

Para la noche especial, Brunella eligió un vestido con pedrería de escote palabra de honor y corte sirena que acentuaba la figura. Para su entrada triunfal, lo llevó con una larga cola y velo que le dio el toque romántico, y que luego retiró para el momento de la fiesta.

Para el peinado, Brunella optó por un moño alto con un tocado a juego, una pieza de Roxana Pardo. El peinado estuvo a cargo del estilista Ronaldo Marti.

La relación de Brunella Horna y Richard Acuña

Pese a los doce años de diferencia que se llevan, Brunella Horna y Richard Acuña se han mantenido fuera del escándalo. Hasta el momento, se han consolidado como una de las parejas y ahora esposos, más sólidos de la farándula local. Como se recuerda, ambos se conocieron via internet. De hecho, fue el político peruano quien le escribió a Horna.

“Él me escribió, yo no lo conocía, me escribió a mi WhatsApp. Yo soy amiga de su hermano César. Yo un día estaba en televisión, estaba en vivo y recibo un mensaje: hola, soy Richard Acuña. Yo le digo a mis amigos ‘me ha hablado Richard Acuña ¿quién es?’”, contó Brunella en una entrevista con Milagros Leyva.

Ahí empezó la conexión entre ambos. Desde entonces, comenzaron a conversar más seguido y poco después salieron a cenar con amigos. En esa cena, Brunella llevó una billetera de Renzo Costa, marca homónima de su ex pareja, lo que resultó en una anécdota muy graciosa.

“Lo más chistoso fue la primera vez que fuimos a cenar. Yo le dije ‘bueno, yo voy a ir con una amiga, o sea, yo no voy a ir sola’, me dijo ‘ya, yo voy con mi primo’. Fueron dos primos y yo fui con una amiga y yo fui con una billetera de mi ex (Renzo Costa) porque claro, todas mis carteras y todas mis billeteras eran de mi ex”, contó

“Él vio mi billetera, yo puse mi billetera sin pensarlo, él no dijo nada. En ese momento nos matamos de risa, pero no del tema, la pasamos muy bien, en verdad... Luego tocan el timbre y me mandan una bolsita, entonces como a mí siempre me mandan cosas de canje, lo recibo y me llega una caja de chocolates Godiva y una billetera... Luego lo llamé y le dije ‘por qué me has mandado una billetera, no entiendo’ y me dijo ‘es que ya tienes que botar la otra billetera’”, continuó Brunella.

Lo que pasó después ya lo sabemos todos. La pareja se ha mantenido estable todos estos años y hoy formalizaron su relación.