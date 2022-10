2 / 6

Celebra el color y la alegría de la cultura afroperuana con un look inspirado en ella. Combina prendas coloridas con otras que tengan vuelo como pantalones anchos, vestidos y faldas. Además, no olvides que el protagonismo del look se lo llevan los lunares. (Foto: Kikesanchez_photography/ Colección Amaro Casanova)