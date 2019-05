Cannes 2019: Margot Robbie y su (original) look de gala

Margot Robbie ha sido una de las celebridades más esperadas en la alfombra roja de los Cannes 2019. La actriz no asistió a los Oscar ni al MET Gala: esta es su primera aparición pública en lo que va del año. Y, por supuesto, lo ha hecho a lo grande.

Robbie se presentó en el festival para el estreno del film 'Once Upon a Time in Hollywood', en el que actúa interpretando el papel de Sharon Tate. La cinta narra la historia de los asesinatos perpetrados por el clan de Charles Manson.

Para el esperado estreno, la actriz llevó un look firmado por Chanel, pues se acaba de convertir en embajadora de su línea 'beauty'. El look resaltó por su originalidad: dejando los vestidos atrás, llevó un conjunto de dos piezas enfundado en lentejuelas de tono rosado y negro.

Una blusa de tirantes adornada con un lazo y una flor que llevó con un pantalón ceñido al cuerpo en tono negro y enfundado en lentejuelas. Combinó todo con botines negros y una cinta en el cuello a modo de chocker. Mira aquí el look completo. ¿Qué te parece?