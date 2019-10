El desfile de Chanel se realizó en una azotea al mismo estilo parisino. Las modelos desfilaban por tejados llenos de chimeneas, grandes ventanales y tragaluces. La colección de primavera-verano 2020 estuvo a cargo de Virginie Viard. Ella esta al mando de la marca de alta costura, tras el fallecimiento de Karl Lagenferd.

La diseñadora no se aleja del estilo del kaiser de la moda, ya que era su mano derecha. Para esta colección presentó trajes sofisticados y minimalistas. Viard, trajo de nuevo los clásicos de la maison francesa, pero sin perder el estilo modernista. Las prendas iban desde los midis con flequillos, blazers, mallas cortas y medias negras. No faltaron los trajes coloridos, pero también los conjuntos en blanco y negro.

En una entrevista para Vogue del 2018, la diseñadora mencionó lo siguiente con relación al trabajo que tenía con Karl “Tenemos gustos distintos, pero eso es bueno. Él me conoce muy bien, y yo también. Sabe que haré lo mejor para la marca y para él. Nunca dejaría que mi sensibilidad o mis preferencias interfirieran. Somos muy distintos. Karl es muy creativo. Yo tengo buen gusto y soy una buena estilista. Sé cómo mezclar su ropa y tengo una buena energía. Pero no me considero creativa".