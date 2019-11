Christina Aguilera es una cantante de pop que ha hecho bailar y cantar a todos con sus canciones como “Genie in a bottle’, ‘What a girl wants’, ‘Come on over baby’, etc. éxitos musicales que formaron parte de su primer disco en 1999. Cerca de cumplir 20 años desde su primer discografía se luce nuevamente sobre el escenario de los Video Music Awards del 2019.

La famosa cantante interpretó en escena la canción ‘Fall on me’ junto a la agrupación ‘A great big world’. Es importante mencionar que no es la primera vez que trabajan juntos, ya que en el 2013 también cantaron juntos el tema ‘Say Something’. Gracias al éxito del tema se llevaron un Grammy y obtuvieron buenas críticas.

Por otro lado, la cantante también impactó por su gran elección en la red carpet, ya que uso un vestido de la firma Jean Paul Gaultier, el cual tenía un diseño muy extravagante y vanguardista. El diseño era de corte largo, mangas largas, hombros rectangulares, escote en V y en la parte de la cintura presentaba una correa ancha en la misma tonalidad del vestido. El traje que uso fue un diseño del 2017 y el modelo le quedó ideal, pues acentuaba muy bien sus curvas.

