5 prendas que elevarán tus looks este verano

Los looks de verano no tienen por qué componerse solo de shorts y t-shirts básicos. Esta temporada la tendencia apunta a piezas de clave romántica y prints con mucha personalidad. ¿Lo mejor? combinarlas no será difícil, y te solucionarán la vida para aquellos días en los que no sabes qué ponerte.

Una de estas prendas, de la que las redes ya se enamoraron, es el vestido de tirantes spaghetti. Una pieza clásica que solía usar Rachel Green en Friends y que Victoria Beckham 'rockeaba' en sus presentaciones con las Spice Girls. Sin duda, un vestido que conquistará el verano desde su sexy simplicidad.

¡Qué esperas! Recorre la galería que acompaña esta nota y toma en cuenta las piezas que no pueden faltar en tu armario para seguir la tendencia este verano.