Cindy Crawford es todo un icono de la moda. Sus labios carnosos, melena alborotada y sensual lunar la posicionaron como una de las modelos más aclamadas de los años 80 y 90, llegando a formar parte de la corriente de súper modelos que revolucionó la industria de la mano con figuras como Naomi Campbell, Linda Evangelista y Claudia Schiffer.

Lo que pocos saben es que su infancia y adolescencia estuvo marcada por la repentina muerte de su hermano de tres años (a causa de leucemia) y del duro abandono de su padre. Pronto, Crawford buscó maneras para apoyar a su familia, y empezó vendiendo maíz en Illinois. Meses después, sería descubierta por un fotógrafo local, y en 1984 viajaría a Chicago para empezar su carrera como modelo.

A lo largo del tiempo, Cindy Crawford ha trabajado con revistas tan importantes como Vogue, tuvo su propio programa en MTV -llamado House of Style-, firmó un millonario contrato con la marca de belleza Revlon y protagonizó uno de los romances más seguidos en la década con el actor Richard Gere.

En ese tiempo, sus looks fueron igual de enigmáticos. Cientos de chicas se guiaban por su estilo y se dejaron enamorar por su melena de gran volumen y labios casi siempre teñidos por el color rojo. No necesitaba más, Cindy Crawford casi siempre vestía de piezas básicas, tops, jeans y vestidos sin mucha ciencia. Ojo, con ello no dejaba de lucir absolutamente glamorosa.

En el marco de su cumpleaños número 54, recordamos algunos de sus looks más icónicos durante la época de los 90, que bien hoy cualquiera podría incluir en su día a día. ¡Visita la galería que se encuentra al inicio de esta nota!