Lo único constante en la vida es el cambio, dijo Heráclito hace 2.500 años. Y cuanta verdad tenía. Tras más de trece años de trabajo con su firma homónima, la diseñadora arequipeña Claudia Jiménez suelta las agujas. El próximo año se mudará a Madrid, donde abrirá un nuevo capítulo de su vida y con ello, de su carrera. Aunque segurirá produciendo colecciones prêt-à-porter en Lima, dejará de lado la alta costura, que la ha caracterizado desde que inició en las pasarelas.

En un conmovedor evento que tuvo lugar en el Country Club Lima Hotel, la modista se despidió de sus clientes, colegas y amigos más fieles. “Más que un desfile, este es un evento muy especial para mí porque es el último hasta nuevo aviso”, dijo antes de empezar la noche. Para la velada, que tuvo lugar este jueves 27, presentó “Yastá”, una línea de 20 looks enfocada en los vestidos de noche, desde los más románticos en gasa y colores pasteles hasta los más arriesgados con lentejuelas y full brillo.

Con la intención de crear un performance distinto a lo que se suele ver en pasarelas, las modelos permanecieron sentadas en salas lounge al inicio del desfile. Una por una, se paró y recorrió la sala para mostrar la pieza que llevaba. En la pasarela se pudo ver vestidos, conjuntos de dos piezas y hasta un set de bikini con un estampado propio de Jimenéz que evoca a la fiesta de la Yunza, la inspiración detrás de la colección. “Me inspiro en esta danza y celebración peruana, típica en el sur de nuestro país. Es una celebración a la vida, que es justamente lo que estoy haciendo ahora mismo con mi propia vida”, explica.

(Foto: El Comercio)

Además de los estampados, que se han convertido en un sello de su firma en los últimos años, también se vio sobre pasarelas vestidos en gasa y organza con volados y bobos , sumando la cuota romántica a la colección. Los brillos y lentejuelas tampoco se hicieron esperar; una de las tendencias que se viene con más fuerza para este 2023. Colores en tonalidades saturadas, siluetas fluidas y de mucho movimiento, y texturas creadas por bordados a mano fueron las claves de esta propuesta para la nueva temporada Primavera-Verano 2022/2023.

La línea, que lleva el nombre “Yastá”, es su última producción de alta costura, al menos por ahora. “‘Ya está' es algo que normalmente digo, como si todo fuera todo muy fácil. Bauticé a la colección con este nombre por que ‘ya está pues’. Ya está todo lo que tenía que hacer aquí y es hora de irme para allá”, comenta la diseñadora. Aunque agrega que el atelier ubicado en San Isidro ya no está operativo, deja un punto de venta en la calle Libertadores 325 y a través de la web, donde sus clientas podrán comprar sus líneas prêt-à-porter.

Esta nueva colección no solo marca el inicio de una nueva temporada, sino una nueva etapa en la marca de la reconocida diseñadora local. Claudia Jimenez tiene proyectado para el año 2023 iniciar su incursión en el mercado europeo. La marca busca su primera locación física en Madrid, España y con ello fortalecer su presencia internacional.“Voy a estar yendo y viniendo, así que no me olviden. (risas) Mi idea es llevar la línea fuera, sobre todo las piezas con mis estampados propios que tienen tanta influencia latina y peruana. Llevar un poco de lo nuestro para allá”, precisa.