Clave bohemia: los detalles del último look de Miley Cyrus

Miley Cyrus ha traído de vuelta la tendencia bohemia con el último look que ha llevado para ir de fiesta en Londres, con motivo de la promoción de su nuevo disco 'She is Coming'. Aunque muchos no esperaban verla en una tenida de ese espíritu -pues estamos acostumbrados a que lleve atuendos más atrevidos- no cabe duda que la clave 'boho' le queda bien.

Para la ocasión, la cantante utilizó de base un conjunto clásico, compuesto por una camiseta blanca y pantalones negros de estructura suelta. Los acentos del look llegaron a punta de accesorios, con piezas tan exóticas como un chaleco de seda púrpura bordado de dragones en color amarillo y naranja.

Muchos hablan de un 'revival' del estilo de Jimi Hendrix como inspiración para Cyrus, en un outfit que ha logrado equilibrar perfectamente accesorios de firmas tan importantes como Gucci, Chanel y Prada.

