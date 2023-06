La supermodelo de 27 años ha regresado a las pasarelas y así lo pudimos confirmar este lunes en el espectacular desfile de Jacquemus en el Palacio de Versalles. Durante su estadía en la capital francesa, Kendall Jenner ha aprovechado para recorrer la ciudad en provocadores atuendos. De hecho, el más reciente de ellos estuvo inspirado en la icónica Carrie Bradshaw, personaje de la serie noventera “Sex And The City”.

Foto: Backgrid

Kendall Jenner se encuentra en París por trabajo, sin embargo, se tomó un momento en su apretada agenda para disfrutar de un clásico almuerzo francés en el exclusivo restaurante Loulous.

Para la ocasión, la hermana mayor de Kylie Jenner hizo gala de su característico estilo ‘off dutty’ y lució un atuendo de piezas básicas que siempre terminan viéndose estupendas. Lo que llamó la atención, es que el look era casi idéntico a uno de los estilismos más memorables de Carrie Bradshaw en la serie original de HBO, “Sex And The City”.

Foto: HBO

El “sencillo” atuendo de Jenner resultó siendo un look construido completamente con piezas de diseñador que en conjunto superaron los 5,000 dólares. El ajustado vestido firmado por Agni tiene un valor de 213 dólares, mientras que las delicadas sandalias Gucci de tacón alto se elevan a 322 dólares. Para complementar su estilismo, la modelo lució un bolso de piel Bottega Veneta con un precio de venta de 4,500 dólares.





Con estas exclusivas piezas, el veraniego conjunto de la novia de Bad Bunny fue sorprendentemente similar al mini vestido gris que Carrie Bradshaw llevó en el episodio 15 de la segunda temporada de la serie de HBO.

Si recordamos, esta no es la primera vez que Kendall se viste como Bradshaw. En 2019, lució otro minivestido marrón ceñido al cuerpo con mules de tacón, atuendo muy similar a un vestido de DKNY que Carrie llevaba en la primera serie. En muchos sentidos, estos vestidos ceñidos de los 90 son una elección obvia para la supermodelo, dado que el imperio de ropa moldeadora Skims de su hermana Kim es una de las marcas que alimentan el resurgimiento de esta estética.