Conoce a la chica que imitó (a la perfección) más de 100 looks de Kate Middleton | FOTOS

La obsesión por el estilo de la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, ha llegado a niveles inesperados, pues más allá del 'efecto Kate' (que vuelve agotadas cada una de las piezas que usa), existen bloggers en el mundo que buscan replicar sus looks al mínimo detalle.

Danielle Magnes, de 39 años, es una de ellas, y ha sorprendido al mundo al dar a conocer -mediante el blog 'RepliKate'- su imitación de más de 100 looks de Middleton. Sí, al día acumula 150 tenidas inspiradas en la Duquesa.



Según el portal The Mirror, Magnes habría iniciado con esta tendencia desde el año 2012, basándose principalmente en los looks más memorables de Middleton. Para conocer más detalles, y asombrarte con su capacidad de replicar los looks de Kate, dale un vistazo a la galería que acompaña el inicio de esta nota.